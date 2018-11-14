G.Sarayın forvetini Elmander buldu! - Galeri - Fotomaç
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
    GALERİ

    G.Saray'ın forvetini Elmander buldu!

    Galatasaray'ın eski yıldızı Elmander, Eren Derdiyok'un yaşadığı sakatlık sonrası forvetsiz kalan sarı kırmızılı takıma Senegalli genç yeteneği önerdi.
    14 Kasım 2018 Çarşamba, 09:26:06 Güncelleme: 09:28:58
    G.Sarayın forvetini Elmander buldu!

    Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına Eren Derdiyok'suz girmek isteyen Galatasaray'da forvet hattı için ilk hedef Johan Elmander'in tavsiye ettiği Senagalli yıldız.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    G.Sarayın forvetini Elmander buldu!

    Eren Derdiyok milli arada takıma dönecek ama gurbetçi oyuncunun yerine arayışlar başladı. Eren'siz ikinci yarıya girmeyi planlayan Galatasaray'ın ara transfer hedefi, forvete iki takviye birden yapmak...

    G.Sarayın forvetini Elmander buldu!

    Sarı-kırmızılı kulüp adına Kuzey ülkelerinde futbolcu izleyen Johan Elmander'in Djurgarden forması giyen Aliou Badji için olumlu rapor verdiği ortaya çıktı.

    G.Sarayın forvetini Elmander buldu!

    31 MAÇTA 10 GOL ATTI
    İsveç ekibinde 31 maçta 10 gol atıp 3 asiste imzasını koyan 21 yaşındaki Senegalli, 1.89 boyunda ve pivot santrfor olarak oynuyor.

    G.Sarayın forvetini Elmander buldu!

    Badji, hava toplarındaki hakimiyeti, genç yaşı ve ucuz maliyeti ile listede ilk sırada. (Sabah)

    G.Sarayın forvetini Elmander buldu!
    G.Sarayın forvetini Elmander buldu!
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