G.Sarayda maaşlar hesaba yattı! 7 milyon Euro...

G.Saray yönetimi oyuncularına ödeme dopingi yaptı.
27 Eylül 2018 Perşembe, 07:49:29
Güncelleme: 07:50:53
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G.Saray'da maaşlar hesaba yattı! 7 milyon Euro...
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Sarı-Kırmızılı yönetim tarafından Akhisar Belediyespor karşılaşmasının ardından futbolcularına 7 milyon Euro'luk ödeme yapıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
G.Saray'da maaşlar hesaba yattı! 7 milyon Euro...
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Hem yerli hem yabancı hiçbir oyuncunun kulüpten alacağı bulunmuyor. Ödemeye Ağustos ayının da dahil olduğu belirtildi. Daha önce çıkan haberlerde özellikle yerli oyuncuların maaşlarını alamadığı için kazan kaldırdığı konuşuluyordu, bu ödemeyle söylentiler de bertaraf edildi.
G.Saray'da maaşlar hesaba yattı! 7 milyon Euro...
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Takımın en çok kazanan isimleri Feghouli ve Belhanda'nın devre arasında yolcu olduğu da aktarıldı.
G.Saray'da maaşlar hesaba yattı! 7 milyon Euro...
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FEGHOULİ YOLCU
Cezayirli kanat oyuncusu Feghouli'nin yıllık kazandığı ücret tam 4.25 milyon euro. 28 yaşındaki Feghouli, bu sezon Süper Lig'de 3 karşılaşmada toplamda 30 dakika süre aldı.
G.Saray'da maaşlar hesaba yattı! 7 milyon Euro...
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Teknik Direktör Fatih Terim'in Feghouli'yi gözden çıkardığı ancak Belhanda konusunda ise kararsız olduğu belirtildi. Fatih Terim, maaşlardaki farkı da gözeterek kararını verecek. (Akşam)