G.Sarayda maaşlar hesaba yattı! 7 milyon Euro...

Hem yerli hem yabancı hiçbir oyuncunun kulüpten alacağı bulunmuyor. Ödemeye Ağustos ayının da dahil olduğu belirtildi. Daha önce çıkan haberlerde özellikle yerli oyuncuların maaşlarını alamadığı için kazan kaldırdığı konuşuluyordu, bu ödemeyle söylentiler de bertaraf edildi.