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Genç yıldız adayı Galatasaray'ı resmen açıkladı!

Gelecek sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına başlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hedefteki isimlerle temaslar devam ediyor. Transfer operasyonu kapsamında birçok yıldızla görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılara genç yıldız adayı yeşil ışık yaktı.

13 Haziran 2020 Cumartesi 21:12 Güncelleme: 13.06.2020 21:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





