Genç yıldız adayı Galatasaray'ı resmen açıkladı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
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Genç yıldız adayı Galatasaray'ı resmen açıkladı!

Gelecek sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına başlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hedefteki isimlerle temaslar devam ediyor. Transfer operasyonu kapsamında birçok yıldızla görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılara genç yıldız adayı yeşil ışık yaktı.
13 Haziran 2020 Cumartesi 21:12 Güncelleme: 13.06.2020 21:20
Genç yıldız adayı Galatasaray'ı resmen açıkladı!

Yaz transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Genç yıldız adayı Galatasaray'ı resmen açıkladı!

Takımda kalacak isimler üzerinde kararlar almaya başlayan sarı-kırmızılılar yapılacak olan takviyeler üzerine yoğunlaştı.

Genç yıldız adayı Galatasaray'ı resmen açıkladı!

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre eksik bölgeleri belirleyen sarı-kırmızılılar transferde düğmeye bastı.

Genç yıldız adayı Galatasaray'ı resmen açıkladı!

Birçok yıldızla görüşmeleri sürdüren Galatasaray'a genç yıldız adayından haber geldi.

Genç yıldız adayı Galatasaray'ı resmen açıkladı!

Hollanda'da futbol hayatını sürdüren 17 yaşındaki file bekçisi sarı-kırmızılı takımda forma giymeyi amaçladığını söyledi.

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