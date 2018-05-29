Garry Rodrigues'ten yönetime transfer mesajı!

Garantı ücreti 1 milyon 350 bin Euro olan ve maç başı ve bonuslarla birlikte 4 milyon Euro alan Belhanda ve Feghouli'nin yarısı kadar kazanamayan Rodrigues takımda kalması halinde yönetimden zamlı yeni sözleşme talep ediyor. Garanti ücretinin 2.5 milyon Euro seviyesine yükseltilmesini bekleyen Yeşil Burun Adaları asıllı oyuncu, bu isteği karşılık bulmazsa İngiltere'den gelen cazip teklifleri değerlendirmeye alacak.

