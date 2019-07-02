Galatasaraylı yıldızdan kulübe ihtarname!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da dün şok bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılıların yıldız futbolcusu alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle kulübe ihtarname çekti. Galatasaray'da yönetim, alacaklarının son günü gelmemesine rağmen çekilen bu ihtarnameyi iyi niyetli bulmadı. Yıldız isimle kesin olarak yolların ayrılması bekleniyor...
2 Temmuz 2019 Salı 09:56
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Galatasaray'da dün flaş bir gelişme yaşandı...
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Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılar şampiyon kadroya kritik hamleler yaparak geçtiğimiz sezonki başarılarının üzerine çıkmak istiyor.
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Aslan, zorlu arenada başarı sağlayacak kadronun inşa edilmesi için çalışmalarını hızlandırdı.
İlk olarak Babel, Ozornwafor ve Adem Büyük'ü kadrosuna katan Aslan, Jimmy Durmaz'ı da İstanbul'a getirmişti.
Sarı-kırmızılılar, transferdeki gözde isim Ever Banega transferinde de artık mutlu sona çok yakın.