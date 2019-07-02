Galatasaraylı yıldızdan kulübe ihtarname! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaraylı yıldızdan kulübe ihtarname!

Galatasaraylı yıldızdan kulübe ihtarname!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da dün şok bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılıların yıldız futbolcusu alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle kulübe ihtarname çekti. Galatasaray'da yönetim, alacaklarının son günü gelmemesine rağmen çekilen bu ihtarnameyi iyi niyetli bulmadı. Yıldız isimle kesin olarak yolların ayrılması bekleniyor...
2 Temmuz 2019 Salı 09:56
Galatasaraylı yıldızdan kulübe ihtarname!

Galatasaray'da dün flaş bir gelişme yaşandı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaraylı yıldızdan kulübe ihtarname!

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılar şampiyon kadroya kritik hamleler yaparak geçtiğimiz sezonki başarılarının üzerine çıkmak istiyor.

Galatasaraylı yıldızdan kulübe ihtarname!

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Aslan, zorlu arenada başarı sağlayacak kadronun inşa edilmesi için çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaraylı yıldızdan kulübe ihtarname!

İlk olarak Babel, Ozornwafor ve Adem Büyük'ü kadrosuna katan Aslan, Jimmy Durmaz'ı da İstanbul'a getirmişti.

Galatasaraylı yıldızdan kulübe ihtarname!

Sarı-kırmızılılar, transferdeki gözde isim Ever Banega transferinde de artık mutlu sona çok yakın.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN