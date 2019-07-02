Galatasaraylı yıldızdan kulübe ihtarname!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da dün şok bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılıların yıldız futbolcusu alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle kulübe ihtarname çekti. Galatasaray'da yönetim, alacaklarının son günü gelmemesine rağmen çekilen bu ihtarnameyi iyi niyetli bulmadı. Yıldız isimle kesin olarak yolların ayrılması bekleniyor...

2 Temmuz 2019 Salı 09:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





