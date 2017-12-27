Galatasaraylı yıldıza yakın takip!

27 yaşındaki oyuncunun Osmanlıspor ile iki harika sezon geçirdiği ve orta sahada oynarken 17 gole imzasını attığı vurgulandı. Sarı kırmızılıların 7.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Ndiaye'nin riskli bir girişim olduğu belirtildi. Ancak Ndiaye'nin Galatasaray'daki etkili performansıyla soru işaretlerini ortadan kaldırdığının altı çizildi.