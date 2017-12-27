Galatasaraylı yıldıza yakın takip!
27 yaşındaki oyuncunun Osmanlıspor ile iki harika sezon geçirdiği ve orta sahada oynarken 17 gole imzasını attığı vurgulandı. Sarı kırmızılıların 7.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Ndiaye'nin riskli bir girişim olduğu belirtildi. Ancak Ndiaye'nin Galatasaray'daki etkili performansıyla soru işaretlerini ortadan kaldırdığının altı çizildi.
Enerjik, ikili mücadelelerde başarılı bir futbolcu olarak belirtilen 27 yaşındaki orta sahanın nadiren top kaybı yaptığı ifade edildi.
Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray ile Süper Lig şampiyonluğunu kovaladığı belirtilen Ndiaye'nin Senegal ile 2018 Dünya Kupası'nda boy göstereceğine dikkat çekildi.
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