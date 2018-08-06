Galatasaray’ın stoper transferindeki 11 hedefi

Johannes Geis (Yaş: 24)

Galatasaray, Höwedes'in yanı sıra Schalke'den başka bir savunma oyuncu için da nabız yokluyor. Sarı-kırmızılıların listesine giren son ismin Johannes Geis olduğu ortaya çıktı. Orta sahada savunmaya dönük de oynayabilen 24 yaşındaki Geis, son iki sezonda düzenli oynama şansı bulamadığı için ayrılmaya sıcak bakıyor.



