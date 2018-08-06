Galatasaray’ın stoper transferindeki 11 hedefi
Johannes Geis (Yaş: 24)
Galatasaray, Höwedes'in yanı sıra Schalke'den başka bir savunma oyuncu için da nabız yokluyor. Sarı-kırmızılıların listesine giren son ismin Johannes Geis olduğu ortaya çıktı. Orta sahada savunmaya dönük de oynayabilen 24 yaşındaki Geis, son iki sezonda düzenli oynama şansı bulamadığı için ayrılmaya sıcak bakıyor.
Kurt Zouma (Yaş: 23)
Geçen sezon düzenli oynamak için Chelsea'den kiralık olarak Stoke City'e giden Kurt Zouma, Galatasaray için en ideal 'kiralık' adayları arasında yer alıyor. Sarri'nin de planlarında yer almadığı İngiliz basınına yansıyan Zouma'nın kiralık ya da bonservisiyle takımdan ayrılmak istediği belirtildi.
Miranda - Inter (Yaş:33)
Inter forması giyen tecrübeli Brezilyalı oyuncunun adı son dönemde Galatasaray ile anılmaya başladı. Inter'in özellikle Lazio'dan Stefan de Vrij'i transfer etmesinin ardından Brezilyalı oyuncunun gelecek sezon düzenli olarak oynaması İtalyan basınına göre zor görünüyor. Sarı-kırmızılı takım da Inter ile Miranda konusunda görüşmelerini sürdürüyor.