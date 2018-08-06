Galatasaray’ın stoper transferindeki 11 hedefi - Galeri - Fotomaç
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Galatasaray’ın stoper transferindeki 11 hedefi

    Galatasaray'da transfer çalışmalarında öncelik stoper bölgesine verildi.
    6 Ağustos 2018 Pazartesi, 15:09:50 Güncelleme: 15:10:14
    Galatasaray’ın stoper transferindeki 11 hedefi
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    Galatasaray’ın stoper transferindeki 11 hedefi

    BİR FORMAYA 12 ADAY VAR!

    İşte Fatih Terim ve Galatasaray'ın stoper listesinde olan 12 isim…

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray’ın stoper transferindeki 11 hedefi
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    Galatasaray’ın stoper transferindeki 11 hedefi

    Johannes Geis (Yaş: 24)

    Galatasaray, Höwedes'in yanı sıra Schalke'den başka bir savunma oyuncu için da nabız yokluyor. Sarı-kırmızılıların listesine giren son ismin Johannes Geis olduğu ortaya çıktı. Orta sahada savunmaya dönük de oynayabilen 24 yaşındaki Geis, son iki sezonda düzenli oynama şansı bulamadığı için ayrılmaya sıcak bakıyor.

    Galatasaray’ın stoper transferindeki 11 hedefi
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    Galatasaray’ın stoper transferindeki 11 hedefi

    Ömer Toprak (Yaş: 28)

    Borussia Dortmund forması giyen Ömer Toprak da Fatih Terim'in onayını alan isimler arasında gösteriliyor. Ancak başarılı savunma oyuncusunu Dortmund'un kiralamaya sıcak bakmadığı belirtildi.

    Galatasaray’ın stoper transferindeki 11 hedefi
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    Galatasaray’ın stoper transferindeki 11 hedefi

    Kurt Zouma (Yaş: 23)

    Geçen sezon düzenli oynamak için Chelsea'den kiralık olarak Stoke City'e giden Kurt Zouma, Galatasaray için en ideal 'kiralık' adayları arasında yer alıyor. Sarri'nin de planlarında yer almadığı İngiliz basınına yansıyan Zouma'nın kiralık ya da bonservisiyle takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

    Galatasaray’ın stoper transferindeki 11 hedefi
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    Galatasaray’ın stoper transferindeki 11 hedefi

    Miranda - Inter (Yaş:33)

    Inter forması giyen tecrübeli Brezilyalı oyuncunun adı son dönemde Galatasaray ile anılmaya başladı. Inter'in özellikle Lazio'dan Stefan de Vrij'i transfer etmesinin ardından Brezilyalı oyuncunun gelecek sezon düzenli olarak oynaması İtalyan basınına göre zor görünüyor. Sarı-kırmızılı takım da Inter ile Miranda konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

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