Galatasaray'ın şampiyonluk tişörtü



Galatasaray'da 20 Ocak'ta Dursun Özbek'in yerine seçilen başkan Mustafa Cengiz de şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Protokol tribününde oturan Cengiz, maç bitiminde tebrikleri kabul etti. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de Mustafa Cengiz'i kutladı. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak da maç bitiminde renkli görüntüler oluşturdu. Şampiyonluk sonrası soluğu sahada alan Albayrak, futbolcularla ve teknik ekiple sevincini paylaştı.