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Galatasaray'ın listesindeki Ben Arfa'ya şok sözler! "Hala 8 yaşındaki kafada"
Birkaç gündür Galatasaray'ın ilgilendiği yönünde haberler çıkan Hatem Ben Arfa için sosyal medyada Fransız taraftarlar şoke eden yorumlarda bulundular. L'Equipe'in "Galatasaray Ben Arfa için doğru kulüp mü?" sorusuna bakın nasıl yanıtlar geldi...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
21 Aralık 2019 Cumartesi 10:45
Güncelleme: 21.12.2019 11:11
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Ocak ayı için transferde kolları sıvayan Galatasaray yönetimi, takımda büyük değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
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Sarı-kırmızılın bir numaralı gündem maddesi eski yıldızı Onyekuru olurken, bir diğer iddia da Fransızlardan gelmişti.
Fransız basınında yer alan birçok habere göre Galatasaray'ın, kulüpsüz olan orta saha oyuncusu Hatem Ben Arfa ile ilgilendiği öne sürülmüştü.
Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe bu iddiayı sosyal medya üzerinden takipçilerine sordu.
"Sizce Ben Arfa için Galatasaray doğru kulüp mü?" şeklinde başlatılan ankete Fransız taraftarlardan ilginç cevaplar geldi. İşte onlardan bazıları...