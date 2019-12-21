Galatasaray'ın listesindeki Ben Arfa'ya şok sözler! "Hala 8 yaşındaki kafada"

Birkaç gündür Galatasaray'ın ilgilendiği yönünde haberler çıkan Hatem Ben Arfa için sosyal medyada Fransız taraftarlar şoke eden yorumlarda bulundular. L'Equipe'in "Galatasaray Ben Arfa için doğru kulüp mü?" sorusuna bakın nasıl yanıtlar geldi...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)