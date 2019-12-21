Galatasaray'ın listesindeki Ben Arfa'ya şok sözler! 'Hala 8 yaşındaki kafada' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Aralık 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Galatasaray'ın listesindeki Ben Arfa'ya şok sözler! "Hala 8 yaşındaki kafada"

Galatasaray'ın listesindeki Ben Arfa'ya şok sözler! "Hala 8 yaşındaki kafada"

Birkaç gündür Galatasaray'ın ilgilendiği yönünde haberler çıkan Hatem Ben Arfa için sosyal medyada Fransız taraftarlar şoke eden yorumlarda bulundular. L'Equipe'in "Galatasaray Ben Arfa için doğru kulüp mü?" sorusuna bakın nasıl yanıtlar geldi...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

21 Aralık 2019 Cumartesi 10:45 Güncelleme: 21.12.2019 11:11
Galatasaray'ın listesindeki Ben Arfa'ya şok sözler! Hala 8 yaşındaki kafada

Ocak ayı için transferde kolları sıvayan Galatasaray yönetimi, takımda büyük değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray'ın listesindeki Ben Arfa'ya şok sözler! Hala 8 yaşındaki kafada

Sarı-kırmızılın bir numaralı gündem maddesi eski yıldızı Onyekuru olurken, bir diğer iddia da Fransızlardan gelmişti.

Galatasaray'ın listesindeki Ben Arfa'ya şok sözler! Hala 8 yaşındaki kafada

Fransız basınında yer alan birçok habere göre Galatasaray'ın, kulüpsüz olan orta saha oyuncusu Hatem Ben Arfa ile ilgilendiği öne sürülmüştü.

Galatasaray'ın listesindeki Ben Arfa'ya şok sözler! Hala 8 yaşındaki kafada

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe bu iddiayı sosyal medya üzerinden takipçilerine sordu.

Galatasaray'ın listesindeki Ben Arfa'ya şok sözler! Hala 8 yaşındaki kafada

"Sizce Ben Arfa için Galatasaray doğru kulüp mü?" şeklinde başlatılan ankete Fransız taraftarlardan ilginç cevaplar geldi. İşte onlardan bazıları...

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