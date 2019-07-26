Galatasaray'ın istediği Ever Banega için flaş açıklama! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Temmuz 2019, Cuma
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Galatasaray'ın istediği Ever Banega için flaş açıklama!

Galatasaray'ın transfer gündemi durulmuyor. Transfer sezonunun başlamasından bu yana birçok isim ile adı anılan Sarı-Kırmızılılar'ın gündemindeki son isim ise Monaco'nun süper yıldızı Radamel Falcao. Bu transferde sona yaklaşan Sarı-Kırmızılılar'a bir dönem ilgilendiği Ever Banega'dan da son dakika bir haber geldi. İşte detaylar...
26 Temmuz 2019 Cuma 21:16 Güncelleme: 26.07.2019 21:16
Galatasaray'ın istediği Ever Banega için flaş açıklama!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Galatasaray'ın istediği Ever Banega için flaş açıklama!

Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor.

Galatasaray'ın istediği Ever Banega için flaş açıklama!

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı.

Galatasaray'ın istediği Ever Banega için flaş açıklama!

Transferde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, alınacak oyuncuları en ince detayına kadar araştırıp kadrosuna katıyor.

Galatasaray'ın istediği Ever Banega için flaş açıklama!

3 kulvarda da başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Cimbom, Süper Lig şampiyonluğunu bu sene de kimseye kaptırmayarak üst üste 3. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürme gayretinde.

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