Galatasaray'ın istediği Ever Banega için flaş açıklama!

Galatasaray'ın transfer gündemi durulmuyor. Transfer sezonunun başlamasından bu yana birçok isim ile adı anılan Sarı-Kırmızılılar'ın gündemindeki son isim ise Monaco'nun süper yıldızı Radamel Falcao. Bu transferde sona yaklaşan Sarı-Kırmızılılar'a bir dönem ilgilendiği Ever Banega'dan da son dakika bir haber geldi. İşte detaylar...

26 Temmuz 2019 Cuma 21:16 Güncelleme: 26.07.2019 21:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





