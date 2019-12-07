Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı! Çıldırtan Fenerbahçe detayı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Aralık 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı! Çıldırtan Fenerbahçe detayı

Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı! Çıldırtan Fenerbahçe detayı

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Galatasaray sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Tuzlaspor mağlubiyetinin ardından kritik bir maça çıkan sarı-kırmızılılar karşılaşmanın 5'inci dakikasında Adem Büyük'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Fakat maçın hakemi Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarıyla sarı-kırmızılıların golünü iptal etti. Golün ital edilmesinin ardından Galatasaray taraftarı sosyal medyada konuyla alakalı bir çok yorumda bulunda ve kararı eleştirdi. İşte Adem'in kritik pozisyonu ve çıldırtan Fenerbahçe detayı...
7 Aralık 2019 Cumartesi 21:14 Güncelleme: 07.12.2019 21:21
Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı! Çıldırtan Fenerbahçe detayı

Süper Lig'in 14. haftasındaki Galatasaray - Alanyaspor maçının 5. dakikasında Adem Büyük'ün golü VAR'dan döndü.

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Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı! Çıldırtan Fenerbahçe detayı

Ömer Bayram'ın sağ kanatta kazanılan serbest vuruştan ortasında Adem Büyük kafa vuruşuyla ağları sarstı ve hakem Halil Umut Meler de golü verdi.

Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı! Çıldırtan Fenerbahçe detayı

Ardından VAR odasında pozisyon incelendi ve Ömer Bayram'ın ortasını yaptığı ande Adem Büyük'ün ofsaytta olduğu belirtilerek gol iptal edildi.

Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı! Çıldırtan Fenerbahçe detayı

Adem Büyük karardan memnun görünmezken, karşılaşma Alanyaspor'un endirekt vuruşu ile start aldı.

(NOT: Görüntüler Beinsports'tan alınmıştır)

Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı! Çıldırtan Fenerbahçe detayı

ÇILDIRTAN FENERBAHÇE DETAYI

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği karşısında 23. dakikada Vedat Muriqi ile bulduğu gol öncesinde Mauricio Isla'nın pozisyonu tartışma yaratmıştı.

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