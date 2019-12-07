Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı! Çıldırtan Fenerbahçe detayı

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Galatasaray sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Tuzlaspor mağlubiyetinin ardından kritik bir maça çıkan sarı-kırmızılılar karşılaşmanın 5'inci dakikasında Adem Büyük'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Fakat maçın hakemi Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarıyla sarı-kırmızılıların golünü iptal etti. Golün ital edilmesinin ardından Galatasaray taraftarı sosyal medyada konuyla alakalı bir çok yorumda bulunda ve kararı eleştirdi. İşte Adem'in kritik pozisyonu ve çıldırtan Fenerbahçe detayı...

7 Aralık 2019 Cumartesi 21:14 Güncelleme: 07.12.2019 21:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





