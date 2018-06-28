Galatasaray'ın forvetini Mario Jardel buldu: Lincoln Correa

LINCOLN CORREA: BREZİLYA'NIN YENİ GABRIEL JESUS'U!

Flamengo altyapısından yetişen 17 yaşındaki Lincoln Correa dos Santos, hem ileri uçta hem de kanatlarda oynayabiliyor. 2023'e kadar sözleşmesi olan genç yetenek, Flamengo formasıyla Kasım 2017'de profesyonel oldu ve şu ana dek 6 maçta toplam 49 dakika süre buldu.