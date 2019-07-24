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Galatasaray'ın Falcao transferini sosyal medyadan duyurdu!
Galatasaray'ın Falcao transferini sosyal medyadan duyurdu!
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, dünyada büyük yankı uyandıracak Falcao transferinde sona gelindi. Monaco'nun kampa götürmediği Kolombiyalı yıldız için en ciddi teklifin Galatasaray'dan geldiği bilinirken, sarı-kırmızılı taraftara müjde sosyal medya paylaşımıyla geldi...
24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:12
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken son dakika gelişmeleri yaşanıyor...
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Sarı-Kırmızılılarda Falcao ismi yüksek sesle söylenmeye başlandı.
İmkansız gibi görünen transferde sona gelindi.
Galatasaray, Falcao için bonservis bedeli ödemek istemezken, Kolombiyalı yıldıza yıllık 6 milyon Euro maaş teklif edildi.
Monaco'nun Falcao'yu kampa götürmemesi, transferde Galatasaray'ın elini bir hayli güçlendirdi.