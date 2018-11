Galatasarayın altın jenerasyonu!

Ozan Kabak, akademi eğitimini oldukça iyi düzeyde almış bir oyuncu. Bir savunma oyuncusundan beklenen her şeyi ortalama üstü yapabilme becerisine sahip. Oyuncunun en çok öne çıkan özellikleri ise oyun görüşü ve çalışkanlık düzeyi. UEFA tarafından seçilen "U17 Avrupa Şampiyonası'nda En Fazla Dikkat Çeken 10 Oyuncu" listesine girmesi ile Avrupa kulüplerinin de izleme listesinde olan bir oyuncu. Sağ ayağını kullanan Ozan, zayıf ayağını da ortalama üstü bir düzeyde kullanıyor. Genç oyuncu, modern 'pasör stoper' tanımlamasının içini doldurabilmek için her türlü her şeye sahip.