Galatasarayın altın jenerasyonu!

Spor Toto Süper Lig 5.hafta mücadelesinde Galatasaray'ın evinde Kasımpaşa'yı 4-1 yendiği mücadelede güzel oyunun yanında genç Ozan Kabak'ın performansı da geceye damga vurdu. Fotomaç.com.tr editörlerinden Tarkan Kıdıl, Galatasaray'ın 'altın jenarasyonunu' sizin için değerlendirdi.
15 Eylül 2018 Cumartesi, 12:11:24
Güncelleme: 13:10:39
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Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı evinde 4-1 yendiği mücadelede ortaya koyduğu performans ile göz dolduran Ozan Kabak, 25 Mart 2000 doğumlu. Stoper mevkiinde oynayan genç oyuncu, bugüne kadar Milli takım alt yaş kategorilerinde 50 maça çıkarken 13 gol atma başarısı gösterdi.
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Ozan Kabak, akademi eğitimini oldukça iyi düzeyde almış bir oyuncu. Bir savunma oyuncusundan beklenen her şeyi ortalama üstü yapabilme becerisine sahip. Oyuncunun en çok öne çıkan özellikleri ise oyun görüşü ve çalışkanlık düzeyi. UEFA tarafından seçilen "U17 Avrupa Şampiyonası'nda En Fazla Dikkat Çeken 10 Oyuncu" listesine girmesi ile Avrupa kulüplerinin de izleme listesinde olan bir oyuncu. Sağ ayağını kullanan Ozan, zayıf ayağını da ortalama üstü bir düzeyde kullanıyor. Genç oyuncu, modern 'pasör stoper' tanımlamasının içini doldurabilmek için her türlü her şeye sahip.
1 Ocak 1998 doğumlu Celil Yüksel, defansif orta saha pozisyonunda oynuyor. Genç oyuncu alt yaş kategorilerinde bugüne kadar 4 maça çıkarken 1 gol atma başarısı gösterdi.
Celil Yüksel, hedefi top kazanmak ve alan daraltmak olan klasik defansif orta sahalardan biri değil. Topu kullanmayı seven genç oyuncu, mental ve teknik kalitesi ile göz dolduruyor. Oyun stili olarak bana Emre Belözoğlu'nun gençliğini andırıyor. Defansif orta saha olarak oynasa da topu ileriye taşımak konusunda en ufak bir tereddütü yok. Selçuk İnan gibi bir oyuncu ile aynı sahada idman yapıyor olmak kendisi için büyük şans.
Yunus Akgün, 7 Temmuz 2000 doğumlu. Genç oyuncu her iki kanatta da görev alabiliyor. Sol ayağını kullanan Yunus, 1.73 boyunda. Bugüne kadar Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde 33 maça çıkan genç oyuncu, 6 gol katkısında bulundu.