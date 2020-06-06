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Galatasaray'ın 1 numaralı problemi! Çare aranıyor ancak...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezonun kalan 8 haftalık bölümünü başarıyla geçip şampiyonluğa ulaşmanın hesaplarını yaparken, bir yandan da gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı kurmaylar Türk Telekom Stadyumu'nda bu konu hakkında bir toplantı gerçekleştirdi ve büyük problemin altı çizildi. Galatasaray yönetimi yapılan bu toplantı sonrası kesin bir karar aldı.

6 Haziran 2020 Cumartesi 11:27 Güncelleme: 06.06.2020 11:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





