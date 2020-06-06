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Galatasaray'ın 1 numaralı problemi! Çare aranıyor ancak...
Galatasaray'ın 1 numaralı problemi! Çare aranıyor ancak...
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezonun kalan 8 haftalık bölümünü başarıyla geçip şampiyonluğa ulaşmanın hesaplarını yaparken, bir yandan da gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı kurmaylar Türk Telekom Stadyumu'nda bu konu hakkında bir toplantı gerçekleştirdi ve büyük problemin altı çizildi. Galatasaray yönetimi yapılan bu toplantı sonrası kesin bir karar aldı.
6 Haziran 2020 Cumartesi 11:27
Güncelleme: 06.06.2020 11:27
Galatasaray'da önümüzdeki sezon taşlar yerinden oynayacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Temkinli ve sağlam adımlar atmak isteyen sarı-kırmızılılar, şimdiden önlemleri almaya başladı.
Mali konuda taviz vermeyi düşünmeyen Galatasaray yönetimi transfer çalışmalarına devam ederken, mevcut futbolcular hakkında kararlar almaya başladı.
Sarı-kırmızılı yöneticilerin önceki gün Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirdiği toplantıda idari, ekonomik ve sportif konular ele alındı.
1 NUMARALI PROBLEM BABEL!
Sezon başı takıma katılan Ryan Babel, Galatasaray'ın bir numaralı problemi olarak görünüyor.