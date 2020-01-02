Süper Lig'in ikinci yarısına daha iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, transfer için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılarda öncelik, ligin ilk yarısında sakatlanan oyuncuların yerini doldurmak. Bu isimlerden biri olan Luyindama'nın yerine ise sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte o transfer ve Falcao detayı...