Süper Lig'in ikinci yarısına daha iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, transfer için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılarda öncelik, ligin ilk yarısında sakatlanan oyuncuların yerini doldurmak. Bu isimlerden biri olan Luyindama'nın yerine ise sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte o transfer ve Falcao detayı...
2 Ocak 2020 Perşembe 09:13
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ocak ayı transfer döneminin hareketli geçmesi beklenen Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda gelecek ve gidecek isimler netleşti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılılar ara transferde önceliğini ligin ilk yarısında sakatlanan oyuncuların yerini doldurmaya verecek. Bu doğrultuda özellikle bir forvet ve stoper transferi yapılacak.
Galatasaray'da sakatlığı ile teknik heyeti üzen Luyindama'nın yerine adaylar belirlenmişti. Bunlar içerisinde sürpriz bir futbolcuya da yer verildi. İşte detaylar...
Skorer'de yer alan habere göre Galatasaray, Luyindama'nın ağır sakatlığı sonrası savunmaya çareler ararken, Falcao'nunKolombiya Milli Takımı'ndan arkadaşı SampdorialıJeisonMurillo, sarı-kırmızılıların gündemine oturdu.
Cimbom'un 27 yaşındaki stoper için İtalyanlara teklifte bulunduğu ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. 2023'e kadar Sampdoria ile sözleşmesi bulunan ve bu sezon ilk yarısında 9 maçta 660 dakika sahada kalan futbolcu için ısrarcı olan teknik direktör Fatih Terim'in, İtalya'daki ilişkilerini kullanarak bu transferi gerçekleştirme hedefinde olduğu bildirildi.