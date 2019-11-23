Galatasaray'dan Luyindama'ya şok!

Galatasaray, Süper Lig'in 12. hafta açılış maçında Medipol Başakşehir'i Türk Telekom Stadyumu'nda konuk etti. Karşılaşma konuk ekip Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla beraber Galatasaray'ın iç sahadaki 41 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, Luyindama'nın sakatlık haberiyle iki şok birden yaşarken, Kongolu yıldız ile ilgili flaş bir karar alındı...

23 Kasım 2019 Cumartesi 15:14 Güncelleme: 23.11.2019 15:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





