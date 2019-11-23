Galatasaray'dan Luyindama'ya şok!

Galatasaray, Süper Lig'in 12. hafta açılış maçında Medipol Başakşehir'i Türk Telekom Stadyumu'nda konuk etti. Karşılaşma konuk ekip Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla beraber Galatasaray'ın iç sahadaki 41 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, Luyindama'nın sakatlık haberiyle iki şok birden yaşarken, Kongolu yıldız ile ilgili flaş bir karar alındı...
23 Kasım 2019 Cumartesi 15:14
Güncelleme: 23.11.2019 15:14
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Galatasaray, Süper Lig'in 12. hafta açılış maçında Medipol Başakşehir'i Türk Telekom Stadyumu'nda konuk etti.
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Sarı-kırmızılılar, uzun süre eşitliğin bozulmadığı karşılaşmada Başakşehir'in golüne engel olamayarak sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Bu yenilgi ile birlikte Aslan'ın, iç sahadaki 41 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.
TRANSFER PLANI!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, her fırsatta ocak ayında yapılacak transfer operasyonu ile ilgili taraftarı rahatlatan açıklamalarda bulunuyordu.
Ancak Luyindama'nın sakatlığı transfer operasyonunu da tehlikeye attı.