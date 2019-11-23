Sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao'dan beklediği verimi alamayan Galatasaray'da, kiralık olarak forma giyen Rumen golcü Florin Andone de ciddi bir sakatlık geçirmiş ve devreyi kapatmıştı. Sarı-kırmızılı takımın ocak ayı transfer dönemi için ilk hedefi 'golcü' oldu. İtalyan basını, Galatasaray'ın ilgilendiği sürpriz ismi duyurdu. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)