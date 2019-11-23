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Sürpriz golcüyü böyle duyurdular: Galatasaray'a sempatisi olduğu biliniyor!
Sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao'dan beklediği verimi alamayan Galatasaray'da, kiralık olarak forma giyen Rumen golcü Florin Andone de ciddi bir sakatlık geçirmiş ve devreyi kapatmıştı. Sarı-kırmızılı takımın ocak ayı transfer dönemi için ilk hedefi 'golcü' oldu. İtalyan basını, Galatasaray'ın ilgilendiği sürpriz ismi duyurdu. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
23 Kasım 2019 Cumartesi 12:58
Güncelleme: 23.11.2019 12:58
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Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao'nun uzun süren sakatlığının ardından Andone'nin de ciddi şekilde sakatlanması Galatasaray'ı golcü arayışına itti.
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Golcülerinden bu sezon yeteri kadar verim alamayan sarı-kırmızılı takımda o bölgede alternatif olarak forma giyen Ryan Babel'in de sakatlanması keyifleri iyice kaçırdı.
Galatasaray bu gelişmeler sonrası gözünü ocak ayı transfer dönemine çevirirken, ilk hedef ise golcü olarak belirlendi.
İtalyan basınından La Gazzettadello Sport ise manşetine taşıdığı haberde sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir ismi duyurdu. İşte o haber...
Sezon başında transfer olduğu Brescia'da mutsuz olan ve son olarak hocasıyla tartışıp antrenmanı terk eden MarioBalotelli'nin Galatasaray'a transfer olabileceği yazıldı.