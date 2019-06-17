Galatasaray'dan flaş transfer! Everton'lı yöneticiler açıkladı

Galatasaray, yılın transferine imza atabilir... 26 Mayıs'ta Süper Lig şampiyonluğu için 'Galatasaray hak etti' diyerek sarı kırmızılı camianın takdirini toplayan Cenk Tosun gelecek sezon parçalı formayı giyebilir. İngiliz kulübünün yetkilileri bu transferin nedeni şu sözlerle açıkladı...

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:56 Güncelleme: 17.06.2019 10:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





