Galatasaray'dan flaş transfer! Everton'lı yöneticiler açıkladı

Galatasaray, yılın transferine imza atabilir... 26 Mayıs'ta Süper Lig şampiyonluğu için 'Galatasaray hak etti' diyerek sarı kırmızılı camianın takdirini toplayan Cenk Tosun gelecek sezon parçalı formayı giyebilir. İngiliz kulübünün yetkilileri bu transferin nedeni şu sözlerle açıkladı...
17 Haziran 2019 Pazartesi 10:56
Güncelleme: 17.06.2019 10:56
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Abdullah Avcı'nın gelişiyle transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
BEŞİKTAŞ CENK İÇİN EVERTON'IN KAPISINI ÇALDI
Burak Yılmaz'ın Lecce'den aldığı transfer teklifi sonrası golcü arayışlarına start veren siyah beyazlı kulüp eski oyuncusu Cenk Tosun'a talip oldu.
Geçtiğimiz günlerde Umut Güner'in İngiliz yöneticilerle bir araya geldiği ve yıldız futbolcuyu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.
2018'in devre arasında 22 milyon Euro karşılığında Premier Lig'e giden tecrübeli futbolcu için girişimlerde bulunan Beşiktaş'a 'Cenk'i size kiralık olarak vermeyiz' yanıtı geldi.
Yaşanan gelişme karşısında Güner'in bir hayli şaşkınlık yaşadığı ifade edildi.