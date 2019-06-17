Galatasaray'dan flaş transfer! Everton'lı yöneticiler açıkladı - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
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Galatasaray'dan flaş transfer! Everton'lı yöneticiler açıkladı

Galatasaray, yılın transferine imza atabilir... 26 Mayıs'ta Süper Lig şampiyonluğu için 'Galatasaray hak etti' diyerek sarı kırmızılı camianın takdirini toplayan Cenk Tosun gelecek sezon parçalı formayı giyebilir. İngiliz kulübünün yetkilileri bu transferin nedeni şu sözlerle açıkladı...
17 Haziran 2019 Pazartesi 10:56 Güncelleme: 17.06.2019 10:56
Galatasaray'dan flaş transfer! Everton'lı yöneticiler açıkladı

Abdullah Avcı'nın gelişiyle transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray'dan flaş transfer! Everton'lı yöneticiler açıkladı

BEŞİKTAŞ CENK İÇİN EVERTON'IN KAPISINI ÇALDI

Burak Yılmaz'ın Lecce'den aldığı transfer teklifi sonrası golcü arayışlarına start veren siyah beyazlı kulüp eski oyuncusu Cenk Tosun'a talip oldu.

Galatasaray'dan flaş transfer! Everton'lı yöneticiler açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Umut Güner'in İngiliz yöneticilerle bir araya geldiği ve yıldız futbolcuyu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.

Galatasaray'dan flaş transfer! Everton'lı yöneticiler açıkladı

2018'in devre arasında 22 milyon Euro karşılığında Premier Lig'e giden tecrübeli futbolcu için girişimlerde bulunan Beşiktaş'a 'Cenk'i size kiralık olarak vermeyiz' yanıtı geldi.

Galatasaray'dan flaş transfer! Everton'lı yöneticiler açıkladı

Yaşanan gelişme karşısında Güner'in bir hayli şaşkınlık yaşadığı ifade edildi.

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