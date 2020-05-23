Galatasaray'dan ezeli rakibine yılın transfer çalımı!
Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıar ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna talip oldu... Cimbom, Fener ile sözleşmesi bitecek olan oyuncu ile temasa geçti. Yıldız oyuncuya, "Seni Galatasaray'da görmek istiyoruz" mesajı gönderildi. İşte yılın transfer hamlesine dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Galatasatay haberleri
23 Mayıs 2020 Cumartesi 06:45
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek.
Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin sözleşmesini henüz uzatmadığı Hasan Ali Kaldırım için devreye girdi. Sezon sonu serbest kalacak 30 yaşındaki sol beke, "Sana kapımız açık. Seni Galatasaray'da görmek istiyoruz" mesajı gönderildi.
FENERBAHÇE AĞIRDAN ALIYOR Hasan Ali ile yeni sözleşme için masaya oturmayan F.Bahçe, sol bek için eski yıldızı Caner Erkin ile görüşüyor. Bu da Aslan'ın Hasan Ali transferindeki iştahını kabartıyor.
ASLAN'IN 1 NUMARALI HEDEFİ Saracchi'yi yerli bir sol bekle rekabete sokmak isteyen G.Saray'ın ilk tercihinin bonservis sorunu olmaması sebebiyle Hasan Ali olduğu öğrenildi. Diğer alternatif ise Umut Meraş.