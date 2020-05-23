Galatasaray'dan ezeli rakibine yılın transfer çalımı!

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıar ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna talip oldu... Cimbom, Fener ile sözleşmesi bitecek olan oyuncu ile temasa geçti. Yıldız oyuncuya, "Seni Galatasaray'da görmek istiyoruz" mesajı gönderildi. İşte yılın transfer hamlesine dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Galatasatay haberleri