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Galatasaray'dan dünya yıldızı transferi! Ocakta bomba patlıyor...
Ara transfer döneminde dünyanın çeşitli yerlerinden genç yetenekler ve yıldız adaylarıyla görüşen Galatasaray, bu kez rotasını Premier Lig devine çevirdi... Özellikle kanatlarda ve 10 numara pozisyonunda kritik isimlerle söz kesen Cimbom'un yeni transferi Avrupa'da ses getirecek cinsten! İşte İngiliz basınında Galatasaray için yazılan dünyaca ünlü yıldız ve bu operasyonun detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
26 Aralık 2019 Perşembe 17:45
Güncelleme: 26.12.2019 17:45
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Galatasaray'da ara transfer için hummalı bir çalışma yürütülüyor...
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