Galatasaray'dan 300 milyonluk plan! - Fotomaç
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Galatasaray'dan 300 milyonluk plan!
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, yeni sezon öncesi 302 milyon TL'lik yeni bir planın altına imzasını atmaya hazırlanıyor.
21 Şubat 2019 Perşembe 18:45
Güncelleme: 21.02.2019 18:59
Galatasaray'da koltuğu Dursun Özbek'ten devraldıktan sonra 65 milyon Euroluk maaş bütçesini 55 milyon Euro'ya düşüren Mustafa Cengiz'in hedefi 50 milyon Euro'nun altına inmek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaşanan mali kriz ve Finansal Fair Play (FFP) denetimi nedeniyle transferlerde dikkatli adımlar atan sarı-kırmızılı yönetimin yeni hedefi ise 50 milyon Euro'nun altına inmek.
Şu anda 15 oyuncunun sözleşmesi sürüyor ve Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu için takıma ödemesi gereken garanti para 30.7 milyon Euro.
Linnes, Selçuk ve Sinan'la yapılacak yeni sözleşmeler de maaş bütçesine eklenecek.
Maç başı ücreti galibiyete endeksleyen yönetim, yeni transferler ve sözleşmelerdeki vergi (stopaj) payı dikkate alındığında 50 milyon Euro barajını geçmeyecek.