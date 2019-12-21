Galatasaray'dan 2 savunmacı birden! Monchi ile masaya oturuldu...

Süper Lig'de ilk yarının bitimine 2 hafta kala kulüpler transfer girişimlerine hız verdi. Sezonun ilk devresinde bekleneni veremeyen Galatasaray'da, birçok isimle temas halinde. Son olarak savunma mevkine takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar için iki isim ön plana çıkıyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi ve yaşanan son gelişmeler. Son dakika Galatasaray haberleri...