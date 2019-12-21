Galatasaray'dan 2 savunmacı birden! Monchi ile masaya oturuldu... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Aralık 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Galatasaray'dan 2 savunmacı birden! Monchi ile masaya oturuldu...

Galatasaray'dan 2 savunmacı birden! Monchi ile masaya oturuldu...

Süper Lig'de ilk yarının bitimine 2 hafta kala kulüpler transfer girişimlerine hız verdi. Sezonun ilk devresinde bekleneni veremeyen Galatasaray'da, birçok isimle temas halinde. Son olarak savunma mevkine takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar için iki isim ön plana çıkıyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi ve yaşanan son gelişmeler. Son dakika Galatasaray haberleri...

21 Aralık 2019 Cumartesi 17:46
Galatasaray'dan 2 savunmacı birden! Monchi ile masaya oturuldu...

Süper Lig'in ilk yarısında son haftalara girilirken Galatasaray topladığı 24 puanla 6. sırada bulunuyor.

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Galatasaray'dan 2 savunmacı birden! Monchi ile masaya oturuldu...

Sezonun ilk yarısında beklentilerin altında kalan Aslan, kadrosunu güçlendirmek için gözünü ara transfer dönemine çevirdi.

Galatasaray'dan 2 savunmacı birden! Monchi ile masaya oturuldu...

Birçok isim ile temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, savunma mevkinde özellikle son haftalarda yaşadığı problemlerle öne çıkıyordu.

Galatasaray'dan 2 savunmacı birden! Monchi ile masaya oturuldu...

Galatasaray'ın İtalyan ekibi Inter'den 2,50 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı ve ocak ayında yollarını ayırmayı planladığı Yuto Nagatomo'nun yerini doldurmak için çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'dan 2 savunmacı birden! Monchi ile masaya oturuldu...

Sarı-kırmızılılar daha önce Fernando'yu sattığı Sevilla ile bu kez başka bir isim için temasa geçti.

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