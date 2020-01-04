Galatasaray'dan 2 isme transfer izni!

Süper Lig'de transfer dönemi yine bomba gibi başladı. Yaz transfer sezonunun flaş ekiplerinden Galatasaray, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi kadrosuna katarak yine hızlı bir giriş yaptı. Takıma katılan iki oyuncunun ardından gözler ayrılacak oyunculara çevrildi. Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcuya transfer izni verilirken, o isimler İstanbul'a dönmedi. İşte detaylar...

4 Ocak 2020 Cumartesi 20:17 Güncelleme: 04.01.2020 20:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





