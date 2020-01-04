Galatasaray'dan 2 isme transfer izni! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Ocak 2020, Cumartesi
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Galatasaray'dan 2 isme transfer izni!

Süper Lig'de transfer dönemi yine bomba gibi başladı. Yaz transfer sezonunun flaş ekiplerinden Galatasaray, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi kadrosuna katarak yine hızlı bir giriş yaptı. Takıma katılan iki oyuncunun ardından gözler ayrılacak oyunculara çevrildi. Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcuya transfer izni verilirken, o isimler İstanbul'a dönmedi. İşte detaylar...
4 Ocak 2020 Cumartesi 20:17 Güncelleme: 04.01.2020 20:54
Galatasaray'dan 2 isme transfer izni!

Sezona büyük umutlarla başlayan Galatasaray'da işler pek beklenildiği gibi gitmedi. Yapılan 13 transferle adından çokca söz ettiren sarı-kırmızılı ekip, ilk devre ışık vermedi.

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Galatasaray'dan 2 isme transfer izni!

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk karşılaşmasında Paris Saint-Germain'e karşı verdiği mücadele sonrası taraftarları ümitlendiren Cimbom, kötü bir kapanışla Avrupa'dan da elendi.

Galatasaray'dan 2 isme transfer izni!

6 karşılaşmanın sonunda 2 puan toplayabilen temsilcimiz, yalnızca 1 gol atabildi. Türkiye Kupası'nda ise tuzla faciasının eşiğinden dönüldü. Türk Telekom Stadyumu'nda Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, rövanşta aldığı 4-0'lık skorla adını son 16 turuna yazdırdı.

Galatasaray'dan 2 isme transfer izni!

Kötü tabloyu ligde de sürdüren Cimbom, ilk devreyi 7. olarak kapatmasının ardından tamamen transfere odaklandı. Teknik direktör Fatih Terim'in bir süredir yaptığı basın toplantılarında oyuncuların geçmişine değil, geleceklerine yatırım yapacaklarını vurgulaması üzerine genç oyuncuların üzerine düşüldü.

Galatasaray'dan 2 isme transfer izni!

Tekrar zirve yarışına dahil olmak isteyen ve bu doğrultuda hızlı bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Cimbom, 4 Ocak'ta resmen başlayacak olan ara transfer dönemi için ilk somut adımları attı.

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