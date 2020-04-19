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Galatasaray'da yönetim harekete geçti! Gözler Fatih Terim'de

Galatasaray Kulübü, futbol takımının bütçesini düşürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle kulüpler ciddi sıkıntı yaşarken, FIFA geçtiğimiz günlerde yayınladığı bildiride oyuncu ve teknik adam ücretlerinde indirim yapılmasına olumlu yaklaştığını göstermişti. Yönetim, pazartesi gününden itibaren futbolcular ve teknik heyetle görüşmelere başladı. Gözler ise yıllık 18 milyon TL kazanan Fatih Terim'e çevrildi. İşte detaylar...

19 Nisan 2020 Pazar 06:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





