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Galatasaray'da yönetim harekete geçti! Gözler Fatih Terim'de
Galatasaray Kulübü, futbol takımının bütçesini düşürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle kulüpler ciddi sıkıntı yaşarken, FIFA geçtiğimiz günlerde yayınladığı bildiride oyuncu ve teknik adam ücretlerinde indirim yapılmasına olumlu yaklaştığını göstermişti. Yönetim, pazartesi gününden itibaren futbolcular ve teknik heyetle görüşmelere başladı. Gözler ise yıllık 18 milyon TL kazanan Fatih Terim'e çevrildi. İşte detaylar...
19 Nisan 2020 Pazar 06:35
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Yayıncı kuruluşun ödeme yapmaması üzerine darboğaza giren Galatasaray'da yönetim maliyetleri kısmak için kolları sıvadı. Başta teknik direktör Fatih Terim olmak üzere yöneticiler Abdurrahim Albayrak ile Yusuf Günay corona virüsüne yakalanınca kulüpte büyük korku yaşanmıştı.
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Ancak hastalığın atlatılmasıyla bu isimler, kulüp içindeki işlere yoğunlaşmaya başladı. Başkan Mustafa Cengiz önderliğinde yönetim, futbolculardan sonra teknik heyetten de indirim isteme kararına vardı.
HOCADAN HAMLE BEKLENİYOR
Yönetim, kulüpten yıllık 18 milyon TL kazanan Teknik Direktör Fatih Terim'den elini taşın altına sokmasını bekliyor. Tecrübeli çalıştırıcının yapacağı indirimin, teknik heyet ve futbolculara örnek olacağı konuşuluyor.
Geçtiğimiz günlerde hastalığını atlattığını duyuran İmparator'un konuya nasıl yaklaşacağı merakla bekleniyor. Sarı-kırmızılıların her zor anında taşın altına gövdesini koyan Terim'in yine aynı fedakarlığı yapmasına kesin gözle bakılıyor.
KAPTANDAN 2 MİLYON
Galatasaray'da maaş indirimine ilk giden futbolcu kaptan Selçuk İnan olmuştu. Yaklaşık 10 yıldır kulübün formasını giyen 35 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamayla fedakarlık yapmaya hazır olduğunu duyurmuştu.