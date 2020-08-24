Galatasaray'da transfer krizi! Belhanda ve Feghouli...
Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray, pandemi sonrası yaşanan mali darboğazdan en çok etkilenen kulüplerin başında geliyor... Özellikle tribün gelirleri ve Şampiyonlar Ligi'ne gidilememesi nedeniyle yaşanan gelir kaybı nedeniyle sarı-kırmızılılar transferde oldukça dikkatli olmak zorunda. İşte detaylar...
24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:42
Güncelleme: 24.08.2020 10:47
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Geçtiğimiz sezonu beklentilerin altında tamamlayan Galatasaray, topladığı 56 puanla sezonu 6. sırada tamamlamıştı.
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Yeni sezonda mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan sarı-kırmızılılar, transferde de oldukça hareketli günler geçirirken şu ana kadar 5 yeni ismi kadrosuna katmıştı.
Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Omar Elabdellaoui'yi resmen açıklayan sarı-kırmızılılar, temaslarını sürdürürken hali hazırda kadroda bulunan bazı isimler için de çalışmalar sürüyor.
Özellikle Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli ikilisi konusunda belirsizlik devam ediyor...
Yeni sezonda yüksek maaşlı isimleri elden çıkarmaya çalışan sarı-kırmızılıları pandemi sonrası yaşanan mali kriz sonrası zor günler bekliyor.