Galatasaray'da transfer krizi! Belhanda ve Feghouli...

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray, pandemi sonrası yaşanan mali darboğazdan en çok etkilenen kulüplerin başında geliyor... Özellikle tribün gelirleri ve Şampiyonlar Ligi'ne gidilememesi nedeniyle yaşanan gelir kaybı nedeniyle sarı-kırmızılılar transferde oldukça dikkatli olmak zorunda. İşte detaylar...