Galatasaray'da transfer: 5 geldi 5 daha lazım

Çünkü Galatasaray sadece ligde değil, Avrupa ve kupayla üç kulvarda birden mücadele edecek.

Adem güçlü ve Türkiye'de sıçrama yeteneği en yüksek oyuncudur. Kalitesini beğenirim, büyük kulübe eğer 31 yaşında gecikmiş olarak geliyorsa bu tamamen kendi hatasıdır.

