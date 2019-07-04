Galatasaray'da transfer: 5 geldi 5 daha lazım - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
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Galatasaray'da transfer: 5 geldi 5 daha lazım

Şampiyonlar Ligi'ne iddialı girmek isteyen Galatasaray, transfer döneminin hızlı ekibi olarak öne çıktı. Fotomaç yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirdi ve yapılacak transferler hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...
4 Temmuz 2019 Perşembe 07:52 Güncelleme: 04.07.2019 07:52
Galatasaray'da transfer: 5 geldi 5 daha lazım

Galatasaray 5 transfer açıkladı (Adem, Babel, Ozornwafor, Şener, Jimmy). Gelen isimleri nasıl değerlendirirsiniz?
Yeni transferlerin ortak yönleri Ozornwafor dışında bonservis bedellerinin olmamasıdır. Nijeryalı stopere de ödenen paranın 300 bin euro olduğunu düşünürsek onu da bedelsiz kabul edebiliriz.

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Galatasaray'da transfer: 5 geldi 5 daha lazım

Ozornwafor dışındaki transferlerin hepsi Süper Ligi çok iyi tanıyor.
Yüksek tecrübeye sahipler.
Adem hariç Babel, Şener ve Jimmy'nin A Milli Takım oyuncuları olduğunu unutmamamız gerekiyor.
Fatih Terim, geçen sezon kulübeden destek alma konusunda sıkıntılıydı. Bu transferler Terim'in elini güçlendirecektir.

Galatasaray'da transfer: 5 geldi 5 daha lazım

Çünkü Galatasaray sadece ligde değil, Avrupa ve kupayla üç kulvarda birden mücadele edecek.
Adem güçlü ve Türkiye'de sıçrama yeteneği en yüksek oyuncudur. Kalitesini beğenirim, büyük kulübe eğer 31 yaşında gecikmiş olarak geliyorsa bu tamamen kendi hatasıdır.

Galatasaray'da transfer: 5 geldi 5 daha lazım

Babel, olgunluk yaşadığı dönemde tecrübesi ve yetenekleriyle sadece sonuca katkı sağlayan bir oyuncu olmaz gol bölgesinde görev yapacaklara da mükemmel ortalar gönderir.

Galatasaray'da transfer: 5 geldi 5 daha lazım

Şener'i, Fenerbahçe'nin bırakmasına çok şaşırdım. Yaş olarak uzun yıllar hizmet edebilecek konumda. Şener bir hücum beki olarak savunmaya rekabet getirecektir.

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