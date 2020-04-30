Haberler Galeri Galatasaray'da sürpriz Luyindama kararı! Teklif...

Galatasaray'da sürpriz Luyindama kararı! Teklif...

Galatasaray'da son dakika Luyindama gelişmesi... Geçtiğimiz sezon Belçika ekibi Standart Liege'den kiralanan ve bu sezon bonservisi alınan Kongolu yıldı için sarı kırmızılı kurmaylar sürpriz bir karara imza attı... İşte o gelişme ve Galatasaray - Luyindama arasında yaşananlar...

30 Nisan 2020 Perşembe 09:46 Güncelleme: 30.04.2020 09:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





