Galatasaray'da sürpriz Luyindama kararı! Teklif... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Nisan 2020, Perşembe
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Galatasaray'da sürpriz Luyindama kararı! Teklif...

Galatasaray'da son dakika Luyindama gelişmesi... Geçtiğimiz sezon Belçika ekibi Standart Liege'den kiralanan ve bu sezon bonservisi alınan Kongolu yıldı için sarı kırmızılı kurmaylar sürpriz bir karara imza attı... İşte o gelişme ve Galatasaray - Luyindama arasında yaşananlar...
30 Nisan 2020 Perşembe 09:46 Güncelleme: 30.04.2020 09:50
Galatasaray'da sürpriz Luyindama kararı! Teklif...

Geçen sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla kiralanan Christian Luyindama, kısa sürede Galatasaray'ın vazgeçilmezleri arasına girmişti.

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Galatasaray'da sürpriz Luyindama kararı! Teklif...

Sezon başında S. Liege Kulübü'ne 5 milyon avro ödenerek bonservisi de alındı.

Galatasaray'da sürpriz Luyindama kararı! Teklif...

2022'ye kadar mukavelesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun da yıllık ücreti bir milyon 50 bin avroydu.

Galatasaray'da sürpriz Luyindama kararı! Teklif...

Ancak Luyindama şanssız bir sakatlık yaşadı. Milli takımda sol çapraz bağları koptu ve ameliyat oldu.

Galatasaray'da sürpriz Luyindama kararı! Teklif...

Demokratik Kongolu oyuncunun 7-8 aydan önce sahalara dönüşü tahmin edilmiyordu ama o, geçen hafta idmanlara başladı.

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