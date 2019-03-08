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Galatasaray'da Muslera gerçeği!
'Gönderilecek' haberleri çıkan tecrübeli kaleci, ligin en çok kurtarış yapan kalecileri arasında ikinci... Kalesinde 24 maçta 25 gol gören Muslera, maç başına yediği gol sayısı bakımından da ilk 5'te...
8 Mart 2019 Cuma 07:59
Galatasaray'da şok Muslera gerçeği!
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Galatasaray'da şok Muslera gerçeği!
Galatasaray'da şok Muslera gerçeği!
Fernando Muslera, bazı maçlarda hatalı goller yese de toplam performansına bakıldığında Süper Lig'in en iyileri arasında... En önemlisi de en çok kurtarış yapan kaleciler arasında ikinci...
Galatasaray'da şok Muslera gerçeği!
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