Galatasaray'da Muslera gerçeği! - Fotomaç
08 Mart 2019, Cuma
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Galatasaray'da Muslera gerçeği!

'Gönderilecek' haberleri çıkan tecrübeli kaleci, ligin en çok kurtarış yapan kalecileri arasında ikinci... Kalesinde 24 maçta 25 gol gören Muslera, maç başına yediği gol sayısı bakımından da ilk 5'te...

8 Mart 2019 Cuma 07:59
Galatasaray'da şok Muslera gerçeği!
Galatasaray'da şok Muslera gerçeği!

Erzurumspor beraberliği ile şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Galatasaray'da Fernando Muslera da eleştirilerden nasibini aldı.

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Galatasaray'da şok Muslera gerçeği!
Galatasaray'da şok Muslera gerçeği!

Uruguaylı eldiven 'formsuzlukla' suçlanırken teknik direktör Fatih Terim'in de Muslera'dan memnun olmadığı, hatta 'sezon sonunda gönderilmesini isteyeceği' haberleri ortaya atıldı. Ancak durum tam da böyle değil.

Galatasaray'da şok Muslera gerçeği!
Galatasaray'da şok Muslera gerçeği!

Fernando Muslera, bazı maçlarda hatalı goller yese de toplam performansına bakıldığında Süper Lig'in en iyileri arasında... En önemlisi de en çok kurtarış yapan kaleciler arasında ikinci...

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Galatasaray'da şok Muslera gerçeği!
Galatasaray'da şok Muslera gerçeği!

TERİM'İN DEMİRBAŞI

Bu sezon tüm maçlarda forma giyen ve 2160 dakika sahada kalan 32 yaşındaki eldiven, 66 kurtarışa imza attı; Boffin ile en çok kurtarış yapan ikinci kaleci oldu.

Galatasaray'da şok Muslera gerçeği!
Galatasaray'da şok Muslera gerçeği!

İlk sırada ise 87 kurtarış ile Çaykur Rize'nin kalesini koruyan Gökhan yer alıyor.

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