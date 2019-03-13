Spor Toto Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Galatasaray'da Sinan Gümüş depremi yaşanıyor. Sinan Gümüş'ün Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Antalyaspor maçında kadroda olmamasının sebebinin Fenerbahçe ile masaya oturması olduğu iddia edildi.
13 Mart 2019 Çarşamba 19:37
Güncelleme: 13.03.2019 19:45
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'ın genç golcüsü Sinan Gümüş'ün, sarı kırmızılı takımın 5-0 kazandığı Antalyaspor maçının kadrosuna neden alınmadığı belli oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son günlerin en çok konuşulan ismi Sinan Gümüş'le ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.
Diagne ve Mitroglou transferi ile takımdaki yerini kaybeden Sinan Gümüş'ün Antalya maçı kadrosunda olmama nedeni ortaya çıktı.
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun menajerinin Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli ile görüştüğü ve bu nedenle kadroya alınmadığı öğrenildi.
Sarı kırmızılı ekip ile hala sözleşme imzalamayan Sinan Gümüş'ün sezon sonunda Fenerbahçe'ye gidebileceği iddia edildi.