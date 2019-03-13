Galatasaray'da Sinan Gümüş depremi! - Fotomaç
13 Mart 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da Sinan Gümüş depremi!

Spor Toto Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Galatasaray'da Sinan Gümüş depremi yaşanıyor. Sinan Gümüş'ün Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Antalyaspor maçında kadroda olmamasının sebebinin Fenerbahçe ile masaya oturması olduğu iddia edildi.

13 Mart 2019 Çarşamba 19:37 Güncelleme: 13.03.2019 19:45
Galatasaray'da Sinan Gümüş depremi!

Galatasaray'ın genç golcüsü Sinan Gümüş'ün, sarı kırmızılı takımın 5-0 kazandığı Antalyaspor maçının kadrosuna neden alınmadığı belli oldu.

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Galatasaray'da Sinan Gümüş depremi!

Son günlerin en çok konuşulan ismi Sinan Gümüş'le ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray'da Sinan Gümüş depremi!

Diagne ve Mitroglou transferi ile takımdaki yerini kaybeden Sinan Gümüş'ün Antalya maçı kadrosunda olmama nedeni ortaya çıktı.

Galatasaray'da Sinan Gümüş depremi!

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun menajerinin Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli ile görüştüğü ve bu nedenle kadroya alınmadığı öğrenildi.

Galatasaray'da Sinan Gümüş depremi!

Sarı kırmızılı ekip ile hala sözleşme imzalamayan Sinan Gümüş'ün sezon sonunda Fenerbahçe'ye gidebileceği iddia edildi.

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