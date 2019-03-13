Galatasaray'ın zorlu fikstürü
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Galatasaray'ın zorlu fikstürü

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, son 9 haftada önemli maçlara çıkacak... İlk yarıda aynı dönemde 16 puan kaybeden sarı kırmızılılar, kötü performansı bu defa tersine çevirmeyi hedefliyor...

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13 Mart 2019 , Çarşamba
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