Galatasaray'ın zorlu fikstürü
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, son 9 haftada önemli maçlara çıkacak... İlk yarıda aynı dönemde 16 puan kaybeden sarı kırmızılılar, kötü performansı bu defa tersine çevirmeyi hedefliyor...
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