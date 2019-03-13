Mustafa Cengiz'den hakem açıklaması
Galatasaray Kulübünün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu yönetiminde gerçekleştirilen toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri, eski başkanlardan Alp Yalman, Faruk Süren, Duygun Yarsuvat ile divan kurulu üyeleri katıldı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hiçbir kulüp ve hakemle sorunları olmadığını söyledi.
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