Galatasaray'da şaşırtan karar... Yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Son dakika haberleri... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Galatasaray'da şaşırtan karar... Yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Son dakika haberleri...

Galatasaray'da şaşırtan karar... Yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Son dakika haberleri...

Son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon içinde hedef aynı... Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Cimbom, transferin de hızlı takımlarından... Sarı kırmızılılar yeni sezon kadrosunu büyük ölçüde kurarken forvet transferini beklemeye geçmişti. Gelen transferlerden biri için ise beklenmedik bir karar çıktı. Son dakika haberine göre Aslan, yeni transferini geldiği gibi gönderiyor... İşte ayrıntılar:

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:02 Güncelleme: 27.07.2019 11:03
Galatasaray'da şaşırtan karar... Yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Son dakika haberleri...

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Galatasaray'da şaşırtan karar... Yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Son dakika haberleri...

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Aslan, kadrosuna yeni oyuncuları katmak için gün sayıyor.

Galatasaray'da şaşırtan karar... Yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Son dakika haberleri...

Sarı-kırmızılı yönetim Fatih Terim'in isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.

Galatasaray'da şaşırtan karar... Yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Son dakika haberleri...

Ancak gelen son dakika haberi, taraftarları da şaşırttı. İşte o isim için alınan karar ve nedeni:

Galatasaray'da şaşırtan karar... Yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Son dakika haberleri...

Kadrosuna birçok yıldız ismi katan Cimbom transferde duracak gibi değil.

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