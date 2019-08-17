Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi şoku! UEFA...
Transferin en hızlı takımlarından Galatasaray büyük bir krizle karşı karşıya... Sarı-Kırmızılılar şu ana kadar aldığı 10 oyuncu için kasasından bonservis ve kiralama bedeli olarak 7.4 milyon Euro çıkardı. Buna karşılık Fernando'nun Sevilla'ya satışından para geldi ancak hesaplar tutmadı ve Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle Galatasaray transfer sezonunu artıda kapatmak adına bir şeyler yapmak zorunda. Yoksa kriz kapıda! Detaylar şöyle;
Takvim'de yer alan habere göre; Eğer 2.9 milyon Euro'luk açık kapanamazsa, 5 milyon Euro bonservisiyle bu açığa neden olan Luyindama, Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılamayacak.
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