Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi şoku! UEFA... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi şoku! UEFA...

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi şoku! UEFA...

Transferin en hızlı takımlarından Galatasaray büyük bir krizle karşı karşıya... Sarı-Kırmızılılar şu ana kadar aldığı 10 oyuncu için kasasından bonservis ve kiralama bedeli olarak 7.4 milyon Euro çıkardı. Buna karşılık Fernando'nun Sevilla'ya satışından para geldi ancak hesaplar tutmadı ve Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle Galatasaray transfer sezonunu artıda kapatmak adına bir şeyler yapmak zorunda. Yoksa kriz kapıda! Detaylar şöyle;

17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:09 Güncelleme: 17.08.2019 10:14
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi şoku! UEFA...

Galatasaray transferde artıya geçemezse yıldız oyuncu Şampiyonlar Lig'inde oynayamayacak! İşte ayrıntılar...

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Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi şoku! UEFA...

10 transfere 7.4 milyon Euro harcayan, Fernando'dan ise 4.5 milyon Euro gelir elde eden yönetim, FFP anlaşması gereği bu açığa sebep olan oyuncusunu Avrupa kadrosuna yazamayacak.

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi şoku! UEFA...

Tabloyu değiştirmek için harekete geçmek zorunda olan kurmaylar bu açığı kapatamazsa büyük bir şok ile karşı karşıya...

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi şoku! UEFA...

Takvim'de yer alan habere göre; Eğer 2.9 milyon Euro'luk açık kapanamazsa, 5 milyon Euro bonservisiyle bu açığa neden olan Luyindama, Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılamayacak.

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Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi şoku! UEFA...

Zaten stoper sorunu da olan Cimbom, Luyindama'yı Devler Ligi'nde oynatamazsa kendini büyük bir krizin içinde bulacak.

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