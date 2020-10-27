Galeri Galatasaray Galatasaray'da kritik toplantının perde arkası ortaya çıktı! Meğer Fatih Terim... | Son dakika haberleri

Galatasaray'da kritik toplantının perde arkası ortaya çıktı! Meğer Fatih Terim... | Son dakika haberleri

Galatasaray'da yönetim ile Fatih Terim arasında yaşanan gerginliğin ardından Türk Telekom Stadyumu'nda bir toplantı gerçekleştirilmişti. Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Kaan Kançal ile Yusuf Günay ve teknik direktör Fatih Terim'in katılımıyla gerçekleşen dev görüşmenin ardından buzların eritildiğine dair mesajlar verilirken, kritik toplantının perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar...