Galatasarayda kim nasıl oynadı?

ÖMER BAYRAM - 7.9/10 | Galatasaray'ın yeni transferi, sarı kırmızılı forma ile ilk o birde çıktığı ilk maçta iyi bir performans ortaya koydu. Yaptığı bindirmelerle Erzurum savunmasını tüm maç zorladı. Galibiyet golünün asistini yaptı.