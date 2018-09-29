Galatasarayda kim nasıl oynadı?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 7.Hafta mücadelesinde B.B. Erzurumspor'u Ali Sami Yen'de 1-0'lık skor ile geçti. Sarı kırmızılı ekipte hangi futbolcu nasıl oynadı sizin için değerlendirdik.
29 Eylül 2018 Cumartesi, 09:27:37
Güncelleme: 09:48:16
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Galatasaray'da kim nasıl oynadı?
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FERNANDO MUSLERA - 6.8/10 | Tecrübeli file bekçisi, 90 dakika boyunca pek fazla tehlike ile burun buruna gelmedi. Muslera için oldukça rahat bir maçtı.
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Galatasaray'da kim nasıl oynadı?
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MARIANO - 6.8/10 | Tecrübeli oyuncu, 90 dakika boyunca tartışmaya mahal vermeyecek sağlam bir performans ortaya koydu. Ekstra işler yapmasa da her zaman olması gereken yerdeydi.
Galatasaray'da kim nasıl oynadı?
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MAICON - 8.7/10 (Maçın Yıldızı) | Brezilyalı savunmacı, ilk on bire döndüğü maçta görkemli bir performans ortaya koydu ve takımının galibiyet golüne imza attı.
Galatasaray'da kim nasıl oynadı?
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SERDAR AZİZ - 7.6/10 | Serdar Aziz, savunmada gayet iyi bir performans göstermesinin yanında duran top organizasyonlarında da takımı adına sürekli golü aradı.
Galatasaray'da kim nasıl oynadı?
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ÖMER BAYRAM - 7.9/10 | Galatasaray'ın yeni transferi, sarı kırmızılı forma ile ilk o birde çıktığı ilk maçta iyi bir performans ortaya koydu. Yaptığı bindirmelerle Erzurum savunmasını tüm maç zorladı. Galibiyet golünün asistini yaptı.