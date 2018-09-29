Galatasarayda kim nasıl oynadı? - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Galatasaray'da kim nasıl oynadı?

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 7.Hafta mücadelesinde B.B. Erzurumspor'u Ali Sami Yen'de 1-0'lık skor ile geçti. Sarı kırmızılı ekipte hangi futbolcu nasıl oynadı sizin için değerlendirdik.
    29 Eylül 2018 Cumartesi, 09:27:37 Güncelleme: 09:48:16
    Galatasaray'da kim nasıl oynadı?
    • 1
    • 14
    Galatasarayda kim nasıl oynadı?

    FERNANDO MUSLERA - 6.8/10 | Tecrübeli file bekçisi, 90 dakika boyunca pek fazla tehlike ile burun buruna gelmedi. Muslera için oldukça rahat bir maçtı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray'da kim nasıl oynadı?
    • 2
    • 14
    Galatasarayda kim nasıl oynadı?

    MARIANO - 6.8/10 | Tecrübeli oyuncu, 90 dakika boyunca tartışmaya mahal vermeyecek sağlam bir performans ortaya koydu. Ekstra işler yapmasa da her zaman olması gereken yerdeydi.

    Galatasaray'da kim nasıl oynadı?
    • 3
    • 14
    Galatasarayda kim nasıl oynadı?

    MAICON - 8.7/10 (Maçın Yıldızı) | Brezilyalı savunmacı, ilk on bire döndüğü maçta görkemli bir performans ortaya koydu ve takımının galibiyet golüne imza attı.

    Galatasaray'da kim nasıl oynadı?
    • 4
    • 14
    Galatasarayda kim nasıl oynadı?

    SERDAR AZİZ - 7.6/10 | Serdar Aziz, savunmada gayet iyi bir performans göstermesinin yanında duran top organizasyonlarında da takımı adına sürekli golü aradı.

    Galatasaray'da kim nasıl oynadı?
    • 5
    • 14
    Galatasarayda kim nasıl oynadı?

    ÖMER BAYRAM - 7.9/10 | Galatasaray'ın yeni transferi, sarı kırmızılı forma ile ilk o birde çıktığı ilk maçta iyi bir performans ortaya koydu. Yaptığı bindirmelerle Erzurum savunmasını tüm maç zorladı. Galibiyet golünün asistini yaptı.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN