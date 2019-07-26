Galatasaray'da KAP hazırlığı! 3 transfer birden

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon hem ligde şampiyonluğa oynayan hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edebilecek bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar transferde şov yapmaya hazırlanıyor. Cimbom bir hafta içerisinde 3 yıldız futbolcuyu KAP'a bildirerek, kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. İşte detaylar...
26 Temmuz 2019 Cuma 17:22
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Cimbom, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Transfer çalışmalarına dört koldan devam eden Galatasaray, Falcao ile yakından ilgilenirken diğer yandan Abdürrahim Albayrak'ın yurtiçinde de bazı görüşmeler yaptığı öğrenildi.
Radamel Falcao, Wanyama, Josef de Souza ve Cuellar ile dirsek teması halinde olan Galatasaray Süper Lig'de ise Deniz Türüç için Kayserispor'la pazarlık masasında.
Takıma en az 3 takviye daha yapmayı düşünen sarı kırmızılı yönetim bu transferleri gerçekleştirip yeni sezona merhaba demek isterken, Fatih Terim'in de gelişmeleri anbean takip ettiği biliniyor.