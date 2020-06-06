HaberlerGaleriGalatasaray'da hazırlıklar tam gaz! İşte idmandan kareler
Galatasaray'da hazırlıklar tam gaz! İşte idmandan kareler
12 Haziran'da tekrar başlayacak Süper Lig öncesi Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılıar, hazırlıklarını yarın yapılacak antrenla devam edecek.
6 Haziran 2020 Cumartesi 14:26
Güncelleme: 06.06.2020 14:26
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.