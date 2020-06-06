Galatasaray'da hazırlıklar tam gaz! İşte idmandan kareler - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
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Galatasaray'da hazırlıklar tam gaz! İşte idmandan kareler

12 Haziran'da tekrar başlayacak Süper Lig öncesi Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılıar, hazırlıklarını yarın yapılacak antrenla devam edecek.

6 Haziran 2020 Cumartesi 14:26 Güncelleme: 06.06.2020 14:26
Galatasaray'da hazırlıklar tam gaz! İşte idmandan kareler

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da hazırlıklar tam gaz! İşte idmandan kareler

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.

Galatasaray'da hazırlıklar tam gaz! İşte idmandan kareler

Sarı-kırmızılılar, ana bölümde kendi arasında 11'e 11 hazırlık maçı yaptı.

Galatasaray'da hazırlıklar tam gaz! İşte idmandan kareler

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray'da hazırlıklar tam gaz! İşte idmandan kareler

Galatasaray Futbol Takımı, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Galatasaray'da hazırlıklar tam gaz! İşte idmandan kareler
Galatasaray'da hazırlıklar tam gaz! İşte idmandan kareler
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