Galatasaray'da hazırlıklar tam gaz! İşte idmandan kareler

12 Haziran'da tekrar başlayacak Süper Lig öncesi Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılıar, hazırlıklarını yarın yapılacak antrenla devam edecek.