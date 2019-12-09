Galatasaray'da flaş gelişme! Arda'dan sonra o da dönüyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da flaş gelişme! Arda'dan sonra o da dönüyor

Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek nefes alan Galatasaray, gözünü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı PSG maçına çevirdi. PSG karşısında 3 puan alarak Avrupa Ligi'ne devam etmek isteyen sarı kırmızılı ekip bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Terim'le buzları eriten ve devre arasında Galatasaray'a geri döneceği iddia edilen Arda Turan'dan sonra, eski yıldızında yeniden Galatasaray'a dönme ihtimali belirtildi. İşte detaylar...

9 Aralık 2019 Pazartesi 12:20 Güncelleme: 09.12.2019 12:22
Galatasaray'da flaş gelişme! Arda'dan sonra o da dönüyor

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u Belhanda'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.

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Galatasaray'da flaş gelişme! Arda'dan sonra o da dönüyor

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Alanyaspor maçında gösterdiği performansla alkış topladı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Arda'dan sonra o da dönüyor

Tecrübeli kaleci maçın son anlarında yaptığı kurtarışlarla Galatasaray'ı adeta ipten aldı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Arda'dan sonra o da dönüyor

Bu galibiyet sonrası adeta nefes alan sarı kırmızılı ekip, gözünü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak PSG maçına çevirdi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Arda'dan sonra o da dönüyor

UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek adına bu maçtan mutlak 3 puan çıkartması gereken Aslan biryandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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