Galatasaray'da flaş gelişme! Arda'dan sonra o da dönüyor

Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek nefes alan Galatasaray, gözünü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı PSG maçına çevirdi. PSG karşısında 3 puan alarak Avrupa Ligi'ne devam etmek isteyen sarı kırmızılı ekip bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Terim'le buzları eriten ve devre arasında Galatasaray'a geri döneceği iddia edilen Arda Turan'dan sonra, eski yıldızında yeniden Galatasaray'a dönme ihtimali belirtildi. İşte detaylar...