Galatasaray'da flaş Emre Akbaba operasyonu! Kontratı...

Corona virüsü salgını sonrası transfer ve maaş bütçesinde küçülmeye giden Galatasaray'da operasyon Emre Akbaba'yla başladı. Önümüzdeki yıl sözleşmesi sona erecek olan Akbaba'ya önerilecek olan yeni kontratının detayları ise ortaya çıktı. | Son dakika Galatasaray haberleri
7 Haziran 2020 Pazar 06:43
Güncelleme: 07.06.2020 06:43
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2018'de ezeli rakip Fenerbahçe'yi reddederek Galatasaray'ı seçen ve üst üste geçirdiği iki sakatlıktan başarıyla dönen Emre Akbaba'dan yeni fedakarlık...
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Ocak ayında takıma dönen ve 4 gollük katkı sağlayan 27 yaşındaki yıldız futbolcu sezon sonunda sarı-kırmızılı ekiple nikâh tazeleyecek.
30 Haziran 2021'de kontratı sona erecek milli futbolcu yıllık 1 milyon 750 bin euro ile en fazla maaş alan yerli isimlerin başında geliyor.
.Emre 3 yıllık imza atarak kontratını 2024'e kadar uzatmayı istiyor. Yönetimin yeni teklifi ise yıllık 9 milyon TL olacak böylece maaşından 5 milyonluk indirim yapılacak.
Kontratında "15 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan yıldız futbolcunun çıkış seçeneği aynı kalacak.