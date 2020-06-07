Galatasaray'da flaş Emre Akbaba operasyonu! Kontratı...

Corona virüsü salgını sonrası transfer ve maaş bütçesinde küçülmeye giden Galatasaray'da operasyon Emre Akbaba'yla başladı. Önümüzdeki yıl sözleşmesi sona erecek olan Akbaba'ya önerilecek olan yeni kontratının detayları ise ortaya çıktı. | Son dakika Galatasaray haberleri