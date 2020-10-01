Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız isim son maçına çıkıyor
Transfer döneminin bitmesine kısa süre kala Galatasaray'da büyük bir hareketlilik yaşanırken, takımın yıldız isimlerinden biriyle yolların ayrılacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı futbolcunun, bir süredir görüşme halinde olduğu Fransız ekibiyle her konuda anlaşmaya vardığı belirtilirken, Glasgow Rangers maçında son kez Galatasaray forması giyeceği iddia edildi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
01 Ekim 2020 Perşembe 11:09, Güncelleme 01.10.2020 11:24
Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız isim son maçına çıkıyor