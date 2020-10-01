Galeri Galatasaray Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız isim son maçına çıkıyor

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız isim son maçına çıkıyor

Transfer döneminin bitmesine kısa süre kala Galatasaray'da büyük bir hareketlilik yaşanırken, takımın yıldız isimlerinden biriyle yolların ayrılacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı futbolcunun, bir süredir görüşme halinde olduğu Fransız ekibiyle her konuda anlaşmaya vardığı belirtilirken, Glasgow Rangers maçında son kez Galatasaray forması giyeceği iddia edildi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız isim son maçına çıkıyor

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