Galatasaray'da flaş ayrılık! Recep Gül Belçika yolcusu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Temmuz 2019, Salı
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Haberler Galeri Galatasaray'da flaş ayrılık! Recep Gül Belçika yolcusu

Galatasaray'da flaş ayrılık! Recep Gül Belçika yolcusu

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon ligde ve Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kurmak üzere çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, çalışmalar teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda yürütüyor. Sarı kırmızılı kulüpte takımdan ayrılacak isimlerle ilgili olarak da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılı kulübün genç oyuncusu Belçika ekibine transfer oluyor.

2 Temmuz 2019 Salı 00:51 Güncelleme: 02.07.2019 00:51
Galatasaray'da flaş ayrılık! Recep Gül Belçika yolcusu

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon ligde ve Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kurmak üzere çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, çalışmalar teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda yürütüyor.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! Recep Gül Belçika yolcusu

Sarı kırmızılı kulüpte takımdan ayrılacak isimlerle ilgili olarak da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılı kulübün genç oyuncusu Belçika ekibine transfer oluyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Recep Gül Belçika yolcusu

Sabah gazetesi muhabiri Mehmet Özcan'ın A Spor canlı yayınında verdiği bilgiye göre Galatasaray'ın 18 yaşındaki oyuncusu Recep Gül, Belçika 1. Lig B Grubu ekibi Westerlo'ya transfer oluyor. Transferin mali detayları da belli oldu.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Recep Gül Belçika yolcusu

Buna göre Belçika ekibi genç oyuncu için Galatasaray'a 80 bin Euro bonservis bedeli olacak.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Recep Gül Belçika yolcusu

Sarı kırmızılı kulübün 2 yıl için 500 bin Euro karşılığında oyuncuyu geri alma hakkı bulunuyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Recep Gül Belçika yolcusu

Ozan Kabak ve Yunus Akgün gibi oyuncularla alt yaş takımlarında birlikte forma giyen Recep Gülgeride bıraktığımız sezonda Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maça çıktı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Recep Gül Belçika yolcusu

Sağ kanat oyuncusu bu maçlarda gol atmayı başaramazken U21 takımıyla çıktığı 29 maçta 12 gol atıp 3 asist yaptı.

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