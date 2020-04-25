Galatasaray'da feda krizi! Yollar ayrılacak

Corona virüsünün yarattığı mali zorluklardan kurtulmanın hesaplarını yapan Galatasaray'da ilk hamle futbolcu maaşlarında indirime gitmek olarak belirlendi. Sarı-kırmızılı kurmaylar bu isimlere maaş indirim taleplerini iletti ancak sadece Muslera ve Selçuk İnan'dan geri dönüş olması yönetimin canını sıktı. Buna göre sarı-kırmızılılar radikal kararları devreye sokacak.
25 Nisan 2020 Cumartesi 10:29
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Tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen corona virüsü futbolu da vurdu. Avrupa'nın birçok ligi ertelenirken, kulüpler mali anlamda sıkıntıya girdi.
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Mali anlamda sorun yaşayan takımlardan biri de Galatasaray oldu. Öyle ki Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, ''Türkiye'de corona virüsün en fazla etkilenen takımlardan biriyiz'' açıklamasını yapmıştı.
Corona virüsünün etkilerini en aza indirmegemek için kolları sıvayan sarı-kırmızılı kurmaylar, futbolcu maaşlarında indirime gidilmesine karar verdi.
Yüksek ücret alan oyuncularından 'feda' yapmasını isteyen Galatasaray yönetimi 2 isim haricinde beklediği dönüşü alamadı.
Milliyet'in haberine göre, Galatasaray'da feda krizi tırmanıyor. Selçuk İnan ve Muslera dışında diğer oyunculardan ses çıkmamasından rahatsız olan sarı-kırmızılılar, radikal kararlar alabilecek.