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Galatasaray'da feda krizi! Yollar ayrılacak

Corona virüsünün yarattığı mali zorluklardan kurtulmanın hesaplarını yapan Galatasaray'da ilk hamle futbolcu maaşlarında indirime gitmek olarak belirlendi. Sarı-kırmızılı kurmaylar bu isimlere maaş indirim taleplerini iletti ancak sadece Muslera ve Selçuk İnan'dan geri dönüş olması yönetimin canını sıktı. Buna göre sarı-kırmızılılar radikal kararları devreye sokacak.

25 Nisan 2020 Cumartesi 10:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





