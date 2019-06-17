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Galatasaray'da Fatih Terim'in 'olmazsa olmaz' dediği 3 transfer!
Transfer döneminin resmi olarak başlamasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılıların hafta içerisinde bu transferleri resmen açıklaması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılıların üç takviye daha yapması kesinleşti. İşte Cimbom'un hedefindeki yıldızlar...
17 Haziran 2019 Pazartesi 11:13
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Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.
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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, geniş rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor.
Geçtiğimiz sezon transferde geç kalındığı için eleştirilen yönetim, bu kez işi sıkı tutuyor.
Cimbom, yaz transfer dönemi resmen başlamadan önce Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağladı.
Aslan'ın bu 4 oyuncuyu bu hafta içerisinde resmen duyurması bekleniyor.