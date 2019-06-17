Galatasaray'da Fatih Terim'in 'olmazsa olmaz' dediği 3 transfer!

Transfer döneminin resmi olarak başlamasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılıların hafta içerisinde bu transferleri resmen açıklaması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılıların üç takviye daha yapması kesinleşti. İşte Cimbom'un hedefindeki yıldızlar...

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





