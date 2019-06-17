Galatasaray'da Fatih Terim'in 'olmazsa olmaz' dediği 3 transfer! - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Galatasaray'da Fatih Terim'in 'olmazsa olmaz' dediği 3 transfer!

Galatasaray'da Fatih Terim'in 'olmazsa olmaz' dediği 3 transfer!

Transfer döneminin resmi olarak başlamasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılıların hafta içerisinde bu transferleri resmen açıklaması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılıların üç takviye daha yapması kesinleşti. İşte Cimbom'un hedefindeki yıldızlar...
17 Haziran 2019 Pazartesi 11:13
Galatasaray'da Fatih Terim'in 'olmazsa olmaz' dediği 3 transfer!

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in 'olmazsa olmaz' dediği 3 transfer!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, geniş rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'in 'olmazsa olmaz' dediği 3 transfer!

Geçtiğimiz sezon transferde geç kalındığı için eleştirilen yönetim, bu kez işi sıkı tutuyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'in 'olmazsa olmaz' dediği 3 transfer!

Cimbom, yaz transfer dönemi resmen başlamadan önce Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'da Fatih Terim'in 'olmazsa olmaz' dediği 3 transfer!

Aslan'ın bu 4 oyuncuyu bu hafta içerisinde resmen duyurması bekleniyor.

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