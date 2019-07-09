Galatasaray'da Fatih Terim'den Arda Turan'a şok!

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken Arda Turan ismi gündeme gelmeye devam ediyor. Medipol Başakşehir'in yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmak istediği yıldız futbolcu için Galatasaray iddiaları orataya atılmıştı. Galatasaray ise eski futbolcuları için şok bir karar aldı.

9 Temmuz 2019 Salı 17:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





