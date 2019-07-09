Galatasaray'da Fatih Terim'den Arda Turan'a şok!

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken Arda Turan ismi gündeme gelmeye devam ediyor. Medipol Başakşehir'in yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmak istediği yıldız futbolcu için Galatasaray iddiaları orataya atılmıştı. Galatasaray ise eski futbolcuları için şok bir karar aldı.
9 Temmuz 2019 Salı 17:40
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken Arda Turan ismi gündeme geldi.
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Transfer döneminin başlangıcından itibaren ardı arkası kesilmeyen o iddia gerçekleşecek mi?
Yerli rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray'ın, eski kaptanı Arda Turan'ı yeniden kadrosuna katacağı, transfer kulislerin yüksek sesle konuşulurken taraftarlar ve camia içinde de merak uyandırmıştı.
Teknik Direktör Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki buzların eridiği ve tecrübeli oyuncunun Galatasaray'a geri döneceği iddia edilmişti.
Ancak alınan bilgilere göre Fatih Terim Galatasaray'ın başında oluğu sürece Arda transferinin gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor.