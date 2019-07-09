Galatasaray'da Fatih Terim'den Arda Turan'a şok! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Temmuz 2019, Salı
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Galatasaray'da Fatih Terim'den Arda Turan'a şok!

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken Arda Turan ismi gündeme gelmeye devam ediyor. Medipol Başakşehir'in yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmak istediği yıldız futbolcu için Galatasaray iddiaları orataya atılmıştı. Galatasaray ise eski futbolcuları için şok bir karar aldı.
9 Temmuz 2019 Salı 17:40
Galatasaray'da Fatih Terim'den Arda Turan'a şok!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken Arda Turan ismi gündeme geldi.

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Galatasaray'da Fatih Terim'den Arda Turan'a şok!

Transfer döneminin başlangıcından itibaren ardı arkası kesilmeyen o iddia gerçekleşecek mi?

Galatasaray'da Fatih Terim'den Arda Turan'a şok!

Yerli rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray'ın, eski kaptanı Arda Turan'ı yeniden kadrosuna katacağı, transfer kulislerin yüksek sesle konuşulurken taraftarlar ve camia içinde de merak uyandırmıştı.

Galatasaray'da Fatih Terim'den Arda Turan'a şok!

Teknik Direktör Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki buzların eridiği ve tecrübeli oyuncunun Galatasaray'a geri döneceği iddia edilmişti.

Galatasaray'da Fatih Terim'den Arda Turan'a şok!

Ancak alınan bilgilere göre Fatih Terim Galatasaray'ın başında oluğu sürece Arda transferinin gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor.

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