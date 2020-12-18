Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! "O ismi gönderin"
Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan Galatasaray, şampiyonluğu göğüslemek için ara transfer dönemi çalışmalarını da hızlandırdı. Devre arasına kadar az kayıpla bu süreci atlatmak isteyen sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcunun bileti kesildi. Teknik direktör Fatih Terim, o isimle yolların ayrılması ve yerine transfer yapılması yönündeki raporunu yönetime iletti. İşte o isim ve tüm detaylar...
18 Aralık 2020 Cuma 09:40, Güncelleme 18.12.2020 09:48
Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! "O ismi gönderin"