Galatasaray'da Diagne endişesi! Dönüş için tek şart...
Galatasaray'da, sezon başında Belçika Ligi takımlarından Club Brugge'a kiralanan Senegalli golcü Mbaye Diagne endişesi yaşanıyor. Brugge'da kalırsa forma giymesi zor olan yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı takıma dönmesi içinse tek bir şart var. İşte detaylar...
15 Ocak 2020 Çarşamba 08:43
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Sezon başında Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'ya 3 yıl için 25 milyon Euro yatırım yapan Galatasaray, transferin son günü Mbaye Diagne'yi Club Brugge'e kiralamıştı.
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Belçika Ligi'nde piyasa yapması beklenen Senegalli golcü beklentilerin aksine dibe vurdu ve kadro dışı bırakıldı.
Sabah'ta yer alan habere göre ClubBrugge, 28 yaşındaki sorunlu forveti geri göndermek istiyor. Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da ise teknik direktör Fatih Terim ikinci yarı planlarını Diagne'siz yapıyor.
Sarı-kırmızılı yönetim de bonservisine 10+3 milyon Euro ödediği oyuncu için çözüm yolu arıyor.
ANDONE OLMAZSA DÖNEBİLİR!
UEFA'ya bağlı organizasyonlarda bir sezonda üç takımda forma giymeye izin verilmediği için Diagne'ye kıta dışında (Suudi Arabistan ve Çin) kulüp aranıyor.