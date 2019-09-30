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Galatasaray'da derbi sonrası flaş karar! 6 ismin bileti kesildi
Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Devre arası transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim ve teknik heyetin kararı doğrultusunda 6 oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı. Son dakika Galatasaray haberleri...
30 Eylül 2019 Pazartesi 01:33
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Saat 20.00'de başlayan olan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı.Mücadelede dördüncü hakem olarak Zorbay Küçük görev alırken. Türk Telekom Stadı'daki dev derbinin VAR hakemi Koray Gencerler oldu.; AVAR'da Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev aldı.
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