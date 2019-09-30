Galatasaray'da derbi sonrası flaş karar! 6 ismin bileti kesildi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Eylül 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Galatasaray'da derbi sonrası flaş karar! 6 ismin bileti kesildi

Galatasaray'da derbi sonrası flaş karar! 6 ismin bileti kesildi

Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Devre arası transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim ve teknik heyetin kararı doğrultusunda 6 oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı. Son dakika Galatasaray haberleri...

30 Eylül 2019 Pazartesi 01:33
Galatasaray'da derbi sonrası flaş karar! 6 ismin bileti kesildi
Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı.
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Galatasaray'da derbi sonrası flaş karar! 6 ismin bileti kesildi
Pozisyon bakımından kısır geçen mücadele 0-0 sona erdi ve iki ezeli rakip puanları paylaştı.
Galatasaray'da derbi sonrası flaş karar! 6 ismin bileti kesildi
Saat 20.00'de başlayan olan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı.Mücadelede dördüncü hakem olarak Zorbay Küçük görev alırken. Türk Telekom Stadı'daki dev derbinin VAR hakemi Koray Gencerler oldu.; AVAR'da Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev aldı.
Galatasaray'da derbi sonrası flaş karar! 6 ismin bileti kesildi
Dev maçta Galatasaray'da sakat oyuncu bulunmazken, Fenerbahçe'de Moses ve Rodrigues forma giyemedi.
Galatasaray'da derbi sonrası flaş karar! 6 ismin bileti kesildi
Bir yandan Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren sarı-kırmızılılar, diğer yandan ara transfer dönemi ve sezon sonu planlamasına başladı.
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