Galeri Galatasaray Galatasaray'da DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed ilk antrenmanına çıktı! İşte o görüntüler

Galatasaray'da DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed ilk antrenmanına çıktı! İşte o görüntüler

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da yeni transferler DeAndre Yedlin ile Mostafa Mohamed, takımla birlikte idmana katıldı. İşte o görüntüler...

Galatasaray'da DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed ilk antrenmanına çıktı! İşte o görüntüler

Galatasaray'da DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed ilk antrenmanına çıktı! İşte o görüntüler

Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını pazartesi akşamı yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray'da DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed ilk antrenmanına çıktı! İşte o görüntüler

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferleri Mostafa Mohamed ve DeAndre Yedlin takımla birlikte antrenmana katıldı.

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Galatasaray'da DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed ilk antrenmanına çıktı! İşte o görüntüler

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Galatasaray'da DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed ilk antrenmanına çıktı! İşte o görüntüler

Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışmaları üzerinde duruldu.

Galatasaray'da DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed ilk antrenmanına çıktı! İşte o görüntüler

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

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