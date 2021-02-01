GaleriGalatasarayGalatasaray'da DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed ilk antrenmanına çıktı! İşte o görüntüler
Galatasaray'da DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed ilk antrenmanına çıktı! İşte o görüntüler
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da yeni transferler DeAndre Yedlin ile Mostafa Mohamed, takımla birlikte idmana katıldı. İşte o görüntüler...
01 Şubat 2021 Pazartesi 22:11
Galatasaray'da DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed ilk antrenmanına çıktı! İşte o görüntüler