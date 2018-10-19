Galatasarayda can sıkan gelişme!

Ancak arka arkaya gelen sakatlıklar tüm planları bozdu. Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru milli takımlarından sakat döndü. Ryan Donk'un da adalesinde kanama var. Emre Akbaba'dan zaten yararlanamayan sarı-kırmızılı ekipte bir anda moraller bozulurken teknik heyetin gözü kulağı şimdi doktorlarda...